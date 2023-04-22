Milli güreşçi Burhan Akbudak finalde

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i 9-0, çeyrek finalde Roland Schwarz'ı 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenen Burhan, finale yükseldi.

Burhan Akbudak finalde!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 82 kiloda sporcumuz Burhan Akbudak, Azeri rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Tebrikler Burhan! pic.twitter.com/nsarMQ2bo4 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023

Murat Fırat ve Selçuk Can, bronz madalya müsabakasına çıkacak

Yarı finalde rakiplerine yenilen milli güreşçilerden 67 kiloda Murat Fırat ve 72 kiloda Selçuk Can bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Selçuk Can finale kalamadı



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 72 kiloda sporcumuz Selçuk Can, yarı finalde Azeri rakibine mağlup oldu ve final oynama şansını kaçırdı.



Selçuk, bronz madalya maçına çıkacak pic.twitter.com/C0BBDpWoRo — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 22, 2023

Kerem Kamal, 60 kiloda bronz madalya için repesaj müsabakası oynamaya hak kazanırken, 97 kiloda Metehan Başar ise organizasyona veda etti.