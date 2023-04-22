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Spor
AA 22.04.2023 19:30

Milli güreşçi Burhan Akbudak finalde

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, finale yükseldi.

Milli güreşçi Burhan Akbudak finalde
[Fotograf: AA]

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i 9-0, çeyrek finalde Roland Schwarz'ı 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenen Burhan, finale yükseldi.


Murat Fırat ve Selçuk Can, bronz madalya müsabakasına çıkacak

Yarı finalde rakiplerine yenilen milli güreşçilerden 67 kiloda Murat Fırat ve 72 kiloda Selçuk Can bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.


Kerem Kamal, 60 kiloda bronz madalya için repesaj müsabakası oynamaya hak kazanırken, 97 kiloda Metehan Başar ise organizasyona veda etti.


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