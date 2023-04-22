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Spor
TRT Haber 22.04.2023 18:55

Merkez Hakem Kurulu: Bazı hakemlere görev verilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu: Bazı hakemlere görev verilmeyecek

MHK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.

Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."

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