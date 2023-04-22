Roberto Firmino Barcelona yolunda

Liverpoollu Roberto Firmino'nun yeni durağı İspanya olacak gibi görünüyor.

Liverpool ile sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı yıldızın Barcelona ile anlaştığı iddia edildi.

İngiliz basını, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Firmino'yu takımda tutmak istediğini fakat oyuncunun yeni bir maceraya yelken açmak istediğini yazdı.

Ayrıca Firmino'nun kararında Darwin Nunez ve Cody Gakpo transferleri sonrası daha az süre almasının da etkili olduğu ifade edildi.

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 33 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 kez ağları sarsan deneyimli oyuncu, 5 de asist yaptı.