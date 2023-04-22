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Spor
AA 22.04.2023 17:40

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde maceraseverleri ağırladı.

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
[Fotograf: AA]

Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen rafting turları, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayramın ikinci günü bölgeye gelen tatilciler, 16 kilometrelik parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yoğunluk nedeniyle tatlı telaş yaşadıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sezonun geçen haftalarda açıldığını anımsatan Tepe, "Turlarımızı başlattık. İlgi çok yoğun. Bugün bir köpeğimiz de var. O da bizimle rafting yapacak." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tepe, bu yıl 250 bin kişiye Melen Çayı'nda rafting yaptırma hedeflerinin bulunduğunu aktardı.

"Bugün 1000 kişiyi burada misafir edip botlara bindiriyoruz. Bu sayı bayram tatili nedeniyle taleplere göre artış gösteriyor. Herkesin gelip bu adrenalini yaşamasını bekliyoruz."

Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

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