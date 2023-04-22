Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen rafting turları, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayramın ikinci günü bölgeye gelen tatilciler, 16 kilometrelik parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yoğunluk nedeniyle tatlı telaş yaşadıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sezonun geçen haftalarda açıldığını anımsatan Tepe, "Turlarımızı başlattık. İlgi çok yoğun. Bugün bir köpeğimiz de var. O da bizimle rafting yapacak." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tepe, bu yıl 250 bin kişiye Melen Çayı'nda rafting yaptırma hedeflerinin bulunduğunu aktardı.

"Bugün 1000 kişiyi burada misafir edip botlara bindiriyoruz. Bu sayı bayram tatili nedeniyle taleplere göre artış gösteriyor. Herkesin gelip bu adrenalini yaşamasını bekliyoruz."