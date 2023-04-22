Beşiktaş Ümraniyespor'u rahat geçti

Ümraniyespor ile Beşiktaş, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi kazandı.

Beşiktaş, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan siyah beyazlı takım 62 puna yükseldi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Redmond ile 71. dakikada Aboubakar kaydetti.

Ümraniyespor ligde üst üste 3. mağlubiyetini alırken ligde kalma umutlarını azalttı. 16. yenilgisini alan Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er ile ilk maçına çıkarken, yeni teknik çalıştırıcı da kötü gidişata engel olamadı.

Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Beşiktaş 5-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

19. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ile yaptığı verkaçta Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazda çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

36. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta Hadziahmetovic'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

44. dakikada Nathan Redmond'un ceza yayının sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sackey'in hatası sonucunda topun sahibi olan Cenk Tosun'un ceza yayı içinde karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'den döndü. Pozisyonu takip eden Redmond'un yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in penaltı noktasının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın rakip oyuncuya baskısıyla kaptığı topun sahibi olan Aboubakar sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kamerunlu oyuncunun uzak köşeye yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

90+1. dakikada Valentin Gheorghe'nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Yılmaz (Dk. 79 Mrsic), Avonou (Dk. 46 Gheorghe), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Serkan Göksu), Kayode (Dk. 79 Sekidika), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku (Dk. 90+3 Semih Kılıçsoy), Fernandes, Hadziahmetovic (Dk. 74 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Redmond, Cenk Tosun (Dk. 74 Maxim), Aboubakar (Dk. 90+1 Tayfun Bingöl).

Goller: Dk. 25 Redmond, Dk. 71 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. Hadziahmetovic, Dk. 85 Aboubakar (Beşiktaş)