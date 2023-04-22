Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda

TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı.

Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci, Büyük Britanyalı motosikletçi Jonathan Rea ise ikinci sırada tamamladı.

Toprak, puanını 91'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Sezonun lideri Bautista ise puanını 137'ye yükseltti.

Milli sporcu, 23 Nisan Pazar günü bu pistteki ikinci yarışına çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu: Zor bir yarıştı, elimden gelenin en iyisini yaptım. Yarın daha iyisini yapmaya çalışacağız. pic.twitter.com/Fx3x8Acvht