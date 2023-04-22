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Spor
AA 22.04.2023 16:05

Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ilk yarışında üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda
[Fotoğraf: DepoPhotos]

TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı.

Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci, Büyük Britanyalı motosikletçi Jonathan Rea ise ikinci sırada tamamladı.


Toprak, puanını 91'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Sezonun lideri Bautista ise puanını 137'ye yükseltti.

Milli sporcu, 23 Nisan Pazar günü bu pistteki ikinci yarışına çıkacak.


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