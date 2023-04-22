Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.04.2023 21:44

Milli güreşçi Ali Cengiz gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Ali Cengiz gümüş madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.


Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Ali Cengiz, finalde karşılaştığı Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sıradaki Haber
Beşiktaş bayramı 3 puanla geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
22:03
İstanbul'da bayram yoğunluğu
21:35
Kilit kavşakta bayram yoğunluğu
21:16
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
21:23
7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi
22:14
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
FOTO FOKUS
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
Myanmar’da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ