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Spor
AA 23.04.2023 16:25

Beşiktaş Futbol Takımı 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

Beşiktaş Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı.

Beşiktaş Futbol Takımı 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe depremzede çocuklarla beraber sporcuların ve tesis çalışanlarının çocuklarının yanı sıra özel misafirler de katıldı.

Çocuklara pamuk şeker ve balonlar dağıtılırken palyaçolar da minik misafirlere neşeli anlar yaşattı.

Antrenman sahasında çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara eşlik eden siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Futbol Takımı 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

Teknik direktör Şenol Güneş etkinlikle ilgili "Çocuklarla beraberiz. Bugünleri ve yarınları iyi olsun çocuklarımızın. 23 Nisan'ı ve Ramazan Bayramı'nı kutlarken birlikteyiz. Büyük kulüp, büyük takım, büyük aile olduğumuzu göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ, "Deprem felaketini yaşadığımız, zor günler geçirdiğimiz bir sene. Bu 23 Nisan'da depremzede ve engelli çocukları da kattık bu organizasyona. 23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bizim için en büyük hedef Beşiktaşlılığı çocuklara ne kadar fazla yayabiliyorsak, ne kadar fazla bu değerleri aşılanabiliyorsa, ne kadar çocuk Beşiktaşlı olabiliyorsa bizim için en büyük başarılardan biri de o. Bu organizasyonlar da bunlara hizmet eden organizasyonlar." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Futbol Takımı 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

Asbaşkan Serhan Çetinsaya ise "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Ramazan Bayramı ile pekişmesi de çok anlamlı oldu. Burada çok sayıda çocukla güzel bir etkinlik oldu. Nice 23 Nisanlara." değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş 23 Nisan
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