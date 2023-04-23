Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.04.2023 16:37

Milli haltercilerden 22 madalya

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nı Türkiye 22 madalyayla tamamladı.

Milli haltercilerden 22 madalya

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonun son gününde kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Melike Günal koparmada kaldırdığı 110 kiloyla üçüncü oldu.

Milli sporcu, silkmede 132 kiloya ulaşarak 4. olurken, toplamda 242 kiloyla da aynı dereceyi elde etti.

Son günde podyuma çıkan milli sporculardan Tuana Süren ise koparmada 103 kilo ile 6. sırada yer aldı. Silkmede 131 kilo ve toplamda 234 kiloya ulaşan Tuana Süren, yıldızlar Avrupa rekoru kırmasına rağmen büyükler kategorisinde dereceye girmeyi başaramadı ve her iki kategoride 5. oldu.

Türkiye, şampiyonada altışar altın ve bronz, 10 gümüş olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

ETİKETLER
Halter
Sıradaki Haber
Beşiktaş Futbol Takımı 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
Mısır: Sudan'daki çatışmalarda bir elçilik mensubumuz yaralandı
16:29
Fransa'da ceketi metronun kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti
17:02
Pilotaj eğitiminde paraşüt denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
16:23
İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti
16:19
Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla Sudan'daki son durumu görüştü
16:34
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi
Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ