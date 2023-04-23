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Spor
AA 23.04.2023 20:01

Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa üçüncüsü oldu
[Fotograf: DHA]

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Andrii Kulyk ile karşılaştı. Rakibini 5-1 yenen milli güreşçi, Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etmişti.

Kerem Kamal ve Murat Fırat bronz madalya maçlarını kaybetti

Geçen yılın Avrupa şampiyonları Kerem Kamal ve Murat Fırat, bronz madalya maçlarını kaybederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Grekoromen stilde 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, Sırbistan adına mücadele eden Georgii Tibilov'a, 67 kiloda güreşen Murat Fırat da Norveçli Haavard Joergensen'e yenilerek Zagreb'de kürsünün uzağında kaldı.


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