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Spor
AA 24.04.2023 15:48

Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzede çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Kahramanmaraş'ta kurulan etkinlik alanında depremzede çocuklara geleneksel oyunlar öğretiliyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzede çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor
[Fotograf: AA]

Konfederasyon tarafından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan Dayanışma Obası'nda eğitmenler eşliğinde geleneksel sporlar ve oyunlar anlatılıyor.

Uzman eğitmen Yusuf Tekin, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak depremin ilk gününden beri alanda olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekin, büyük bir acı yaşandığını anlattı.

"Depremden hemen sonra, o acıdan hemen sonra çocuklarımızın yanında olmak istedik. Çocukları bir nebze de olsa güldürmek, mutlu etmek istiyoruz."

Tekin, çocuklara geleneksel oyunları öğrettiklerini belirtti.

"At biniyorlar, ok atıyorlar, mangala, 3 taş, 9 taş, kale ve çömlek oyunlarını oynuyorlar. Çocuklarımız yeni oyunları tanıyor ve sevmeye başlıyorlar. Çocuklardan çok güzel geri dönüşler var. Ok atınca, ata binince, güreşince mutlu oluyorlar, yine yapmak istiyorlar. Bilmedikleri oyunları öğreniyorlar."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çocuklar etkinliklere katılmaktan mutlu

Etkinlik sayesinde çok eğlendiğini dile getiren Bulem Gül, "Oyunlar oynayıp ata biniyorum. Burada çok eğleniyorum, bilmediğim oyunları öğreniyorum." dedi.

Ecem Küçükönder ise ata bindiğini dile getirerek, "Ok yarışmasına katılıp ok attım. Çok eğlendim, çok güzeldi. Yeni oyunlar öğrendim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Asya Rabia Karasu da "İlk kez bu kadar çok eğlendim. Mangala, basketbol oynadım, ok attım. Abiler, ablalar yardımcı oluyor. Ben burayı çok sevdim, keşke gitmeseler." diye konuştu.

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