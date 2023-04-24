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Spor
AA 24.04.2023 17:20

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi, Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargo ve izolasyonlarına tepkilerini içeren mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisine teslim etti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı spor dallarının federasyon temsilcileri, sporcular ve öğrencilerden oluşan bir grup, Kıbrıs'ta iki toplumlu federasyon temelli bir birleşmeyi öngören Annan Planı'nın, Ada'nın 2 kesiminde referanduma götürülmesinin (24 Nisan 2004) yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları mektubu, başkent Lefkoşa'yı ikiye ayıran Yeşil Hat üzerindeki Ledra Palace Sınır Kapısı'nda UNFICYP’in sivil işlerden sorumlu yetkilisi Arzu Çağın’a verdi.

Mektubun BM'nin yetkili organları ile daimi üyelerine iletilmesini isteyen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Annan Planı'na referandumda çoğunlukla "evet" oyu veren Kıbrıs Türklerine yönelik spor ambargolarının, izolasyonların devam etmesi ve o dönemde BM ve uluslararası aktörler tarafından Türk tarafına verilen sözlerin tutulmaması üzerine farkındalık oluşturmak üzere mektup hazırladıklarını söyledi.

Koç, spordaki ambargolar nedeniyle kendi yaşadıkları zorlukları genç nesillerin yaşamaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Annan Planı referandumunun üzerinden 19 yıl geçti. Bize verilen sözlerin tutulmasını ve ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. BM ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri, o dönemde referanduma 'evet' oyu veren halkın ödüllendirilecekleri ve izolasyonların kaldırılacağı yönünde yaptıkları açıklamalara sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası müsabaka ve turnuvalarda yer almak için heyecan duyduklarını belirten Koç, sporcularına bu kapıyı aşmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu yöndeki girişimlerinin farklı platformlarda süreceğini kaydetti.

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