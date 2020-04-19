Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rumenigge, koronavirüsün gölgesindeki futbolla ilgili konuştu.

Rumenigge, Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

İtalya'nın RAI Sport kanalına konuşan Alman spor adamı, “Futbol olmadan sekiz hafta uzun bir zaman. Tüm futbol taraftarları maçların başlama gününü dört gözle bekliyor" dedi.

Rumenigge, COVID-19 salgını ile mücadelede iyileşme olması koşuluyla, "Futbol günlük yaşamın normalleşmesi için iyi olabilir. Bu bağlamda futbol çok önemli rol oynar." ifadesini kullandı.

"Futbolcular oynamak için hazır"

Bayern Münih yöneticisi, takımının antrenmanları hakkında da konuştu.

"Antrenmana izin verilen ilk ligiz. Bir haftadan bu yana sahaya döndük. Maksimum 4, 5, 6 oyuncudan oluşan küçük gruplar halinde antrenman yapıyoruz. Tekrar ne zaman oynayabileceğimiz konusu hala büyük bir soru işareti. Futbolcular oynamak için hazır."