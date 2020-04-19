Haber Giriş: Kaynak: AA
Brighton'ın stadı koronavirüs test merkezine çevrildi
[Fotoğraf: Brighton & Hove Albion Kulübü]
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs testlerinin yapılması için kullanılacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, American Express Community Stadı'nın test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.
Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.
Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.
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