İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde komşularına, balkonundan tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle ikamet eden lise mezunu Furkan Yücel, koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek hem de dışarı çıkamayan komşularına moral vermek için evinin balkonunda tulum çalıyor.

[Fotoğraf: AA]

Komşularının da zaman zaman alkışlarla destek olduğu Yücel, insanlara duygusal anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bazı komşular, evlerinin pencere ve balkonlarında çaylarını içerek, bazıları da horon oynayarak tulumla çalınan yöresel müziklere eşlik ediyor.