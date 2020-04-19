Erciyes Üniversitesinde radyoloji teknisyeni olarak görev yapan Arzu Gölgeli, Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi'ni arayarak, görev başında olduğu için oğlu Yalçın Kayra'nın doğum gününün kutlanmasını talep etti.

Vefa Sosyal Destek Merkezi ekipleri, doğum günü pastasıyla Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Gölgeli ailesinin kapı zilini çaldı.

[Fotoğraf: AA]

Babası Niyazi Gölgeli ile kapıya çıkan Yalçın Kayra, "İyi ki doğdun" diyerek pastayla kapıya gelen ekipleri görünce şaşırdı.

Ekipler aracılığıyla annesiyle görüntülü konuşan Yalçın Kayra, çok şaşırdığını ve şok olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Merkezdeki ekiplerin pastayı kendisi için hazırlattığını ifade eden anne Gölgeli, oğluna iyi ki doğdun dileklerini iletti.