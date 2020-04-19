İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından cuma gecesi başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'un daima kalabalık olan sokakları 48 saat için sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ardından boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kalırken, vatandaşlar sadece temel ihtiyaçları için fırın ve eczanelerin yolunu tuttu.

Evlerinde balkon bulunanlar ise güzel havanın tadını çıkardı.

Polis ve gazeteciler sokaklarda

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte görev yapan polis ekipleri, İstanbul sokaklarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Kimlik kontrolü yapan emniyet ekipleri, kısıtlamaya tabi olduğu halde sokağa çıkanlara idari para cezası uyguladı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde denetimlerini daha da sıklaştıran ekipler, otobüs, minibüs gibi yolcu kapasitesi fazla olan araçları kontrol etti.

İstanbul sokaklarında görev yapanların arasında çok sayıda basın mensubu da vardı.

Türkiye'nin en kalabalık şehrinin sıra dışı görüntülerini yansıtmaya çalışan kameraman ve foto muhabirleri, gün boyu şehrin merkezi noktalarında görev yaptı.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek