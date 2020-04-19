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Sivas'ta yaşlı çiftin odunlarını Vefa ekipleri kırdı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri her yaştan vatandaşın yardımına koşmaya devam ediyor.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Hasan ve 70 yaşındaki Lütfiye Yıldız çiftinin evine gıda kolisi götürdü.
Koliyi teslim eden ekipler, yaşlı çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi.
Yıldız çifti, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu Sivas koronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:09
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