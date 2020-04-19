Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri her yaştan vatandaşın yardımına koşmaya devam ediyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Hasan ve 70 yaşındaki Lütfiye Yıldız çiftinin evine gıda kolisi götürdü.

Koliyi teslim eden ekipler, yaşlı çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi.

Yıldız çifti, ekiplere teşekkür etti.