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10 yaşındaki Sudenaz'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde 10 yaşındaki Sudenaz Akdaş, biriktirdiği 310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Milli Dayanışma Kampanyası'na her yaştan destek sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen Sudenaz Akdaş, talebini Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.
Bunun üzerine polis ekipleri, 10 yaşındaki Akdaş'ın Sanayi Mahallesi'ndeki evine gitti.
Ekipler, Sudenaz'ın biriktirdiği 310 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında açılan hesaba yatırmak üzere teslim aldı.
Etiketler: milli dayanışma kampanyası koronavirüs giresun covid-19Son Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 17:21
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