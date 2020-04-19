Milli Dayanışma Kampanyası'na her yaştan destek sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen Sudenaz Akdaş, talebini Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, 10 yaşındaki Akdaş'ın Sanayi Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ekipler, Sudenaz'ın biriktirdiği 310 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında açılan hesaba yatırmak üzere teslim aldı.