Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. İtalya Basını, sarı lacivertli ekibin son olarak Milan'ı çalıştıran Marco Giampaolo’yu gündemine aldığını öne sürdü.
Ekim 2019’da görevine son verilen 52 yaşındaki çalıştırıcının da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Finansal Fair Play'in görüşmeleri tıkadığı da haberin detaylarında yer aldı.
Milan kariyeri 7 maç süren 52 yaşındaki teknik adam, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle İtalyan devine veda etti.
Etiketler: teknik direktör Marco Giampaolo FenerbahçeSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 18:11
Son Haberler
- 18:38
- 18:34
- 18:09
- 18:26
- 18:17
Sıradaki Haber
16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz