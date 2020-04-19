Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyona, Alanya Olimpik Hokey Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Finlandiya, Slovakya, Ermenistan, Lüksemburg, Cebelitarık, Slovenya ve Gürcistan'dan sporcular yarışacak.