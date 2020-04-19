İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, savunmasını güçlendirmek adına transfer yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol devinde savunma lideri konumunda bulunan Sergio Ramos’un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Madrid ekibi, geçtiğimiz sezonda 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eder Militao’nun performansından da memnun değil.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre mor-beyazlı ekipte transfer çalışmaları iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Leipzig formasıyla Almanya’da başarılı bir performans ortaya koyan Upamecano ve Juventus’un Ajax’tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt, transferde adı geçen isimler.

Upamecano’nun Leipzig ile 1 yıllık sözleşmesi kalması, bu oyuncuyu bir adım öne çıkarsa da, 21 yaşındaki futbolcuyu isteyen başka kulüpler de var.

Beyaz şimşeklerle adı anılan diğer bir isim ise geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle Ajax’tan Juventus’a transfer olan De Ligt.

20 yaşındaki genç stoper, Juventus’a yeni transfer olmasına rağmen Madrid’den gelecek bir teklifle İspanya’nın yolunu tutabilir.