Süper Lig'de 8. haftaya Rumen futbolcular damga vurdu. Haftanın en çok konuşulan maçında, Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren golü Olimpiu Morutan kaydetti.

Uzatma bölümünde Babel'in yerine oyuna giren Morutan 90+11. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

Sarı kırmızılı ekibin Rize galibiyetinde bir başka Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da önemli rol oynadı. 24 yaşındaki orta saha, Çaykur Rizespor karşısında takımının ataklarını yönlendirirken göz doldurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün haftayı 3 puanla kapatmasını sağlayan oyuncuların başında yine bir Rumen vardı. Kırmızı siyahlı ekibin evinde Altay'ı 4-1 yendiği maçta Alexander Maxim 2 golle yıldızlaştı.

Sekizinci haftada dikkati çeken bir başka Rumen oyuncu Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung oldu. Lung, Trabzonspor'a 2-1 yenilmelerine rağmen yaptığı 5 kurtarışla alkış aldı.