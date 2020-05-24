Sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros planlandığı gibi gitseydi ana tablo maçları başlamış olacaktı.

Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, organizasyonu eylül ayına sarkıtmış ve bu karar bile turnuvanın geleceğini garanti altına alamamıştı.

Bir Fransız radyosuna konuşan Roland Garros'un direktörü Guy Forget'un açıklamaları ise tenis severleri umutlandırdı.

Avrupa'da her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini kaydeden Forget, "Önümüzdeki günlerin neler getireceğini bilemeyiz, ancak benim fikrimi sorarsanız; turnuvanın belirlenen tarihte, üstelik de seyircili olarak yapılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Deneyimli direktör, Amerika Açık hakkında ise Fransa kadar iyimser değil. Forget, "New York pandemiden, Paris'e göre çok daha fazla etkilendi. Üstelik tarihi de daha erken. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Salgın nedeniyle bu seneki Wimbledon iptal edilmiş, Roland Garros ise 20 Eylül'e ertelenmişti.