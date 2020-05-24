Bu doğrultuda Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan Disneyland kampüsü öne çıkıyor.

NBA Sözcüsü Mike Bass, ligin geri dönüşü için Disney şirketiyle görüşmelerin başlandığını duyurdu.

Buna göre maçlar, antrenmanlar ve konaklamalar, Walt Disney’in Disneyworld tesisindeki kampüste gerçekleşecek.

NBA yönetimi 29 Mayıs Cuma günü 30 takımın genel menajerleri arasında bir anket yaparak ligin geleceğine karar verecek. Eğer anketten 'devam' kararı çıkarsa sezonun kalan kısmına yönelik farklı senaryolar değerlendirilecek.

NBA'de sezona 11 Mart'ta ara verilmişti.