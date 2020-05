Ailede ilk kez tekvandoyla tanışan babaanneleri Kibar Uzunçavdar'ın genç yaşında elde ettiği başarılarla Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek milli sporcu olmasının ardından aile tekvandoya ilgi duydu. Annesi gibi kendisi de milli sporcu olan Serkan Uzunçavdar, şimdilerde ise antrenörlük ve hakemliğin yanı sıra evde kalan Sude ve diğer 3 çocuğunun da antrenmanlarını hazırlıyor.

Sporun içinde büyüyen ve şu anda lise eğitimine devam eden Sude, küçük yaşına rağmen birçok başarı elde ederek hem ailesini hem ülkesini gururlandırdı.

Günde 3 saat evde de olsa sıkı bir antrenman yapan Sude'ye kardeşi Sıla yardımcı olurken, ailenin küçükleri 8 yaşındaki ikizler Muhammed Ömer ve Sami Yusuf Ali de onlarla beraber idman yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Hedefim 2020 dünya şampiyonluğu ve 2024 olimpiyat şampiyonluğu"

Genç sporcu Uzunçavdar, hazırlıklarını genellikle babasıyla yürüttüğünü ve antrenmanlarında her zaman ailesinin yanında olduğunu ifade etti.

Uzunçavdar, pandemi sürecinde kendisinin de evde kaldığını ancak çalışmalarına ara vermediğini söyledi.

"Bu süreçte tüm hızıyla çalışmaya devam ediyorum. Babam, annem ve babaannem eşliğinde çalışıyorum. Performansımdan bir şey kaybetmedim. İnşallah önümüze çıkan ilk maçta yine şampiyonluğu elde edeceğiz. Bundan sonraki hedefim 2020 dünya şampiyonluğu ve 2024 olimpiyat şampiyonluğu. Bunu yapacağıma inanıyorum. Milli Takımlar Antrenörü Deniz Türe hocamıza ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Ali Şahin'in de her maçta desteklerini esirgemiyorlar."

Avrupa'da birinciliği açıklandıktan sonra asker selamı veren Uzunçavdar, o an yaşadığı duyguları, "Ülkem adına gurur duydum. O zaman Barış Pınarı Harekatı vardı. Avrupa şampiyonluğumu şehitlerimize armağan etmiştim. Çok gurur vericiydi." sözleriyle ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Anne ve babasının Sude'ye inancı tam

Milli antrenör Serkan Uzunçavdar da tecrübelerini çocuklarına aktardığını anlatarak, bu süreçte hem kendilerini izole ettiklerini hem de çalışmalarına ara vermediklerini dile getirdi.

Baba Uzunçavdar, performans yönünde bir kayıplarının olmadığını ifade etti.

"Günde 3 saat, güç, kondisyon, dayanıklılık, sürat gibi çalışmalar yapıyoruz. Çıktığı son uluslararası 5 müsabakada da bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmayı başardı. Sude'yi ileride olimpiyatlarda görüyorum. Diğer çocuklarım da tekvando yapıyor. Sıla Irmak'ın İstanbul şampiyonluğu ve Türkiye 6'ncılığı bulunuyor."

İngilizce öğretmeni olan anne Sebahat Uzunçavdar da evlendikten sonra eşi dolayısıyla tekvandoya ilgi duyup bu alanda kendini geliştirdiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Uzunçavdar, uluslararası maçlarda yardımcı olması için kızına hem yabancı dil öğrettiğini hem de idmanlarında destek olduğunu söyledi.

"Hayatımızın yüzde yüzü tekvandoya ait. Kalbinin temizliğinin onun yolunda bir güneş olarak doğduğuna inanırım. Her antremanında babası ve ben başında olurum. Her maç öncesi çok sıkı bir çalışma yapıyor. Maça giderken de dualarla göndeririz. Sude'ye 'Ringe çıkacağın zaman Allah'a dua et, ben yapacağım de, kendine inan' derim. Sude ringe çıktığında bir aslana dönüşüyor sanki. Onun bir Müslüman, bir Türk olarak bayrağımızı göndere çekmesi ve oradan 'Biz her şeyi yapabiliriz' mesajı vermesi çok önemli. Sude'nin başarılı olmasını ve bir Müslüman'ın, bir Türk'ün adını dünyaya duyurmasını istiyorum."