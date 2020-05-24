Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Orkun Kökçü devleri peşinden koşturuyor
Feyenoordlu Orkun Kökçü, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki performansıyla İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Hollanda basını, Roma, Atalanta, Chelsea, Arsenal ve Sevilla'nın Orkun Kökçü ile ilgilendiğini yazdı.
Feyenoord'a 25 milyon avro bonservis ücreti ödemeye hazır olan Arsenal'in, gurbetçi futbolcuyu transfer etmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi.
Hollanda doğumlu genç yetenek, Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord'da 35 maçta 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Etiketler: Orkun KökçüSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 16:44
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