Hollanda basını, Roma, Atalanta, Chelsea, Arsenal ve Sevilla'nın Orkun Kökçü ile ilgilendiğini yazdı.

Feyenoord'a 25 milyon avro bonservis ücreti ödemeye hazır olan Arsenal'in, gurbetçi futbolcuyu transfer etmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi.

Hollanda doğumlu genç yetenek, Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord'da 35 maçta 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.