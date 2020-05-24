Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'den teklif aldı
[Fotoğraf: AA]
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na büyük onur. Dünya Superbike Şampiyonasında yarışan genç pilot, MotoGP'den teklif aldı.
Teklifi, eski Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu açıkladı.
"Planımız Toprak'ın tarihe geçmesi, Dünya Superbike'ın efsanelerinden bir tanesi olması ancak resmi bir MotoGP takımı teklif yapıyorsa, o zaman planı değiştireceğim ve Toprak'ın da hoşuna giderse onunla beraber MotoGP'ye geçeceğiz."
Milli motosikletçinin gelişiminde önemli bir rolü olan Sofuoğlu, onun şampiyonluğuna hem ben hem de superbıke de şampiyon olmuş Jonathan Rea gibi bazı sürücüler inanıyor.
Son Haberler
- 15:15
- 15:10
- 15:11
- 15:05
- 14:44
Sıradaki Haber
Galatasaray'dan gençlik hamlesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz