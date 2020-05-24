Teklifi, eski Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu açıkladı.

"Planımız Toprak'ın tarihe geçmesi, Dünya Superbike'ın efsanelerinden bir tanesi olması ancak resmi bir MotoGP takımı teklif yapıyorsa, o zaman planı değiştireceğim ve Toprak'ın da hoşuna giderse onunla beraber MotoGP'ye geçeceğiz."

Milli motosikletçinin gelişiminde önemli bir rolü olan Sofuoğlu, onun şampiyonluğuna hem ben hem de superbıke de şampiyon olmuş Jonathan Rea gibi bazı sürücüler inanıyor.