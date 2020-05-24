Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, iddialı konuştu. Buruk, 1453 Başakşehirliler taraftar grubunun sosyal medya hesabına konuk oldu.

"Koronavirüs nedeniyle lige verilen aradan sonra futbola aç döndük, herkes çok motive. Şampiyonluk yolunda oldukça avantajlıyız, umarım istediğimiz hedefe ulaşırız."

Bu sezonu en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, önümüzdeki yıl ise Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Turuncu lacivertli ekibin son yıllardaki performansının dönemsel olmadığını belirten Okan Buruk "Görürsünüz, bu takım her zaman daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Bu sezon oynadıkları Sporting ve Mönchengladbach karşılaşmalarını unutamadığını söyleyen Buruk, idolünün ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola olduğunu açıkladı.