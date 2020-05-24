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Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testleri sonucu pozitif çıkan iki kişiden birinin Bournemouth oyuncusu olduğu açıklandı.
Bournemouth Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü test sonucu pozitif çıkan söz konusu oyuncunun 7 günlük karantina sürecinin başladığı da belirtildi.
Liglerin yeniden başlatılması gündeme gelen İngiltere'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan ilk testlerde de 6 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Etiketler: İngiltere Premier Lig koronavirüs testiSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 14:23
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