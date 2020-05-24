Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.

Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu bayram daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak; milletçe, bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu vesileyle, Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor; bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."

Türkiye Judo Federasyonu

"Judo camiası olarak, dostluğu, sevgiyi ve geleceği; aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, üzüntümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi en sıcak duygularla hissedeceğimiz Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç

''Rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'ın sonuna gelerek bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan malum süreçten dolayı bu bayramda akrabalarımız ve dostlarımızın ziyaretine gidemesek de gönüllerimizin bir olacağının bilincindeyiz. Rabbimden bugünlerin geride kaldığı sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar görmeyi hepimize nasip etmesini temenni ediyorum. Bayramlar sadece akraba ve dostları değil bütün ümmeti ortak bir sevince taşıyan günlerdir. İnşallah bayram süresince tüm İslam Alemi barış, huzur ve refah dolu günler geçirir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Rabbimden ümmetimiz için sağlık, bereket ve barış dolu günler niyaz ediyorum.''

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş

"Gelecek sağlıklı ve güzel günlerde aramıza mesafe koymadan bayramlar geçirebilmek adına bugünlerde bir kez daha sevgimizi uzaktan paylaşmak durumundayız. Bütün İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik

"Bayramlar, birliğin, beraberliğin, sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin daha yoğun yaşandığı günlerdir, bizim bayramlarımız dayanışmanın ve küçüklerin büyüklere sevginin, saygının arttığı günlerdir. Bu duygularla tüm mesai arkadaşlarımızın, antrenörlerimizin, Kulüp Başkanlarımızın, hakemlerimizin, sporcularımızın aileleri ile birlikte Ramazan Bayramını tebrik eder, Ramazan bayramının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim."

Türkiye Yüzme Federsyonu

"Biz biriz, birlikteyiz. Havuzlarımızdan uzak kalsak ta birbirimizden ayrılamayacak kadar güçlüyüz. Sabredin, güzel günler çok yakında! Birlikte nice güzel bayramlara..."

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

"Ramazan ayının bereketiyle, İslam Aleminin, ülkemizin ve bütün camiamızın Ramazan Bayramını tebrik eder, huzurlu, sağlıklı ve sevgiyle geçirebileceğimiz nice bayramlara kavuşabilmemiz duasıyla hayırlı bayramlar."

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin

"İslam aleminin ve Aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, en kısa sürede sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle bu bayramı evde geçirdiğimiz için hüzünlüyüz. Ama inşallah bugünler de geçecek, sağlıklı yine bir arada geçireceğimiz bayramlar göreceğiz. Bu vesileyle bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; sporcu ailelerimizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum."

Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Mutlu Bayramlar."

Türkiye Voleybol Federasyon

"Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Medipol Başakşehir

''Ramazan Bayramımız mübarek olsun.''

Kasımpaşa

''Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun.''

Galatasaraylı futbolcular

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.

Futbolcular tek tek "İyi bayramlar" ifadesi kullanırken, yabancı oyuncuların Türkçe mesaj vermesi dikkati çekti.

Mutlu bayramlar Türkiye!



Futbolcularımızdan Ramazan Bayramı mesajı pic.twitter.com/hnGgdDhGiO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 24, 2020

Basketbolcularımızın Ramazan Bayramı mesajı pic.twitter.com/Rg8Ti1r4N9 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 24, 2020

Demir Grup Sivasspor

Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun



Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve sporcularımız; tüm İslam aleminin, ülkemizin ve şehrimizin Ramazan Bayramı'nı kutladı.



https://t.co/7BHlq1b71c pic.twitter.com/aldA9eHllk — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 24, 2020

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, mesajında, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanıp paylaşıldığı bir bayramı daha idrak etmenin sevincinin yaşandığını belirtti.

"Ancak bu bayram diğer bayramlardan daha farklı geçecek. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyüklerimizi, küçüklerimizi, akraba ve sevdiklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Evde geçireceğimiz bu bayramda sevdiklerimizi görüntülü arayarak yüzlerindeki o mutluluğu görmeye çalışarak bayramlarını tebrik edeceğiz. Tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."

Beşiktaş

"Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

"Ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Milli ve dini duyguların ön plana çıktığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum."

Galatasaray

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Fenerbahçe

"Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

"Değerli Trabzonsporlular, Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı farklı bir ruh hali içinde karşılıyoruz.

Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi hepimizin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız.

Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu Ramazan'da tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak.

Camiamızın, ülkemizin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Aytemiz Alanyaspor

"Ramazan Bayramımız kutlu olsun"

Göztepe

"Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Gaziantep FK

"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."

Fraport TAV Antalyaspor

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."

Gençlerbirliği

"Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

Kasımpaşa

"Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"

İttifak Holding Konyaspor

"Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yakın gelecekte çok daha güzel ve çok daha sağlıklı günlerde, yine eskiden olduğu üzere büyük bir coşkuyla hayal ettiğimizden çok daha güzel bayramları sevinçle, heyecanla hep birlikte kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel şekilde tezahür etmesine, sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın, İslam Alemine, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize, Konya'mıza, her şeyden önce sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun..."

Çaykur Rizespor

"Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz."

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert

"Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde, Ramazan ayının sevgi, paylaşmak ve sabır olan anlamını bir kez daha önemle idrak etmiş bulunmaktayız. Mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmaya hazırlandığımız bu günlerin aynı zamanda dünyamızın ve ülkemizin sağlık ve refah içinde, insanların sevdiklerine kavuşmasının zor olmadığı, huzurlu ve mutluluk dolu günlerin müjdecisi olması dileğiyle, sizin ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

Hes Kablo Kayserispor

"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Milli futbolcu Cengiz Ünder

"Herkese merhaba. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Daha güzel günler için hepimiz evlerimizdeyiz."

Milli futbolcu Mert Çetin

"Herkese merhaba. Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım."

Gençlerbirliğili futbolcu Berat Ayberk Özdemir "Herkese merhaba. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın."

Milli voleybolcu Cansu Özbay

"Herkese merhaba. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Daha güzel ve sağlıklı günler için hepimiz evdeyiz."

Galatasaraylı voleybolcu Doğukan Ulu

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Evde kal, hareketsiz kalma"

Milli voleybolcu Ece Hocaoğlu

"Dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle bir süredir evlerimizdeyiz. Bu bayramı sevdiklerimizden uzakta evlerimizde geçireceğiz. Bu bayramın da tadı böyle olsun. Sevdiklerimize kavuşacağımız, sımsıkı sarılabileceğimiz nice bayramlara. Herkese iyi bayramlar."

Anadolu Efesli oyuncu Sertaç Şanlı

"Tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir tüm sevdiklerimizden ayrıyız. Bu bayramı da onlardan uzak geçireceğiz. En kısa sürede sevdiklerimize kavuşmak dileğiyle. Herkese iyi bayramlar."

Anadolu Efesli oyuncu Tolga Geçim

"Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bir sonraki bayramları beraber kutlamak için, lütfen bu bayramda beraber evde kalalım."

Gaziantep Basketbol'da oynayan Can Uğur Öğüt

"Herkesin şeker tadında bir bayram geçirmesini diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Lütfen sağlığınız için bu bayram da evlerimizde kalalım."

Milli güreşçi Taha Akgül

"Bir mübarek ramazan ayının daha artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı geldi. Zor günler geçiriyoruz. Tüm milleti olarak bayramda da devletimizin, bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uymaya devam edelim. İnşallah millet olarak daha nice güzel Ramazan Bayramları göreceğiz. Bu bayram biraz buruk geçecek. Sevdiklerimiz, dostlarımızla belki görüşemeyeceğiz ama biraz daha sabredelim. İnşallah daha nice bayramları hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Başta sınırda görev yapan askerlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, daha sonra tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Modern pentatlon milli sporcusu İlke Özyüksel

"Sağlıkla kutlayacağımız, sevdiklerimizle birlikte olacağımız nice güzel bayramlarımız olsun. Hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun."

Milli eskrimci Martino Minuto

"Bu bayram evdeyiz. Hepinize şeker tadında Ramazan Bayramı dilerim."

Milli eskrimci İrem Karamete:

"Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Hep bir arada sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Milli eskrimci Fatma Zehra Köse

"Güzellik, birlik ve beraberlik dolu güzel bir bayram diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Milli eskrimci Enver Yıldırım

"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Malum bu bayramı Covid-19 sebebiyle evimizde geçiriyoruz. Ülke olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu bayramda sevdiklerimize koşup kucaklaşmak yerine onlardan uzak durmak aslında en iyi bayramlaşma olacaktır. Dolayısıyla bu bayram sabredip onlardan uzak duralım ve bayramlarını teknoloji yoluyla kutlayalım. Daha sarılıp kucaklaşacağımız nice bayramlarımız olsun."

Milli boksör Busenaz Sürmeneli

"Gönül isterdi ki hepimiz büyüklerin elini öperek, sevdiklerimizle bayramımızı geçirelim. Koronavirüs sebebiyle hepimiz evimizdeyiz, sevdiklerimizden, büyülerimizden uzağız. Lütfen evimizde kalalım. Herkesin bayramını kutluyorum.''

Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştı.

Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş

Futbol kariyerlerini Fransa'da sürdüren milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duygularını dile getiren Lille forması giyen Yazıcı, "Bu hayatta önemli olan her zorluktan kendimize güzel bir sonuç çıkarmaktır. Bu bayram bir araya gelemesek de kalplerimizde o sevgiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Uzaktan da olsa büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Le Havre forması giyen Umut Meraş ise "Bu bayram sevdiklerimizle bir arada olma sevincini doyasıya yaşayamasak da biliyoruz ki kalplerimiz her zaman birlikte. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.