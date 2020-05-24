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İngiltere Premier Lig'de 2 kişi daha koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı. Testleri pozitif çıkan kişiler 7 günlük karantinaya alınacak.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi COVID-19 testinden geçirildi.
Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.
Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.
Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 02:39
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