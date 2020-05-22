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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayındaki olağan divan kurulu toplantısının yarın telekonferans şeklinde yapılacağını açıkladı.
Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
"Korona pandemisi nedeniyle nisan ayı divan toplantımızı yapamadığımız malumunuzdur. Tüm dünyayı sarsan bu olağanüstü durumun getirdiği yeni şartlara uyum sağlamak amacı ile daha önce 9 Mayıs 2020 tarihinde yapmayı planlamış olduğumuz mayıs ayı olağan divan toplantımız, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 13.30'da, COVİD-19 salgını ve sosyal mesafe sınırlaması sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleşecektir."
Etiketler: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hama Galatasaray olağan divan kurulu toplantısıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 22:29
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