Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu ve personelinde koronavirüs testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu ve çalışanı ile BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Trabzonspor

"Yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

"Bir futbolcu ve bir personelin Covid-19 testi pozitif çıkan Malatyaspor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcu ve kulüp personeline acil şifalar diliyoruz."

Göztepe

"Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor. En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz."