Kulüpten yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri’nde tüm futbolculara, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Covid-19 testi yapıldığın belirtildi.

Testler sonucu bir futbolcu ve bir personel pozitif vakaya rastlandı. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personel takip ve tedavi süreçleri başlandı.