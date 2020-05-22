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Yeni Malatyaspor'da iki koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri’nde tüm futbolculara, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Covid-19 testi yapıldığın belirtildi.
Testler sonucu bir futbolcu ve bir personel pozitif vakaya rastlandı. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personel takip ve tedavi süreçleri başlandı.
Kulübümüzde ikinci kez yapılan Covid-19 testi hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/WxxgLky7wI— BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar (@YMSkulubu) May 22, 2020
Etiketler: son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 19:58
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