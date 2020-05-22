Haber Giriş: Kaynak: AA
Efsane başantrenör Jerry Sloan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.
Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.
"Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç."
RIP coach Sloan #nba #utah #Jazz our condolences to Sloan family— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) May 22, 2020
Sıradaki Haber
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz