Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacağını açıkladı.

"Adanalı sporseverlerin mutluluğunun bizim için önemli olduğunu ifade etmiştik. UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu’nun koltuk renkleri, iki güzide kulübümüzün renkleri olan turuncu beyaz ve mavi lacivert olacak. Türk sporuna ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun."

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan yeni Adana Stadı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, kentin Adanaspor ve Adana Demirspor gibi Türk futbol tarihinin iki köklü kulübüne sahip olduğuna dikkat çekti.

Koltuk renkleri ve sayısı

"Koltuklarımızın rakamlara dağılımı ve renkleri ise şu şekilde olacaktır: Adanaspor bölümü için turuncu koltuk sayısı 11 bin 187, beyaz koltuk sayısı 4 bin 627; Adana Demirspor bölümü için mavi koltuk sayısı 11 bin 187, lacivert koltuk sayısı 4 bin 627."