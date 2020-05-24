Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paylaşımında, "#BayramdaBirlikteyiz" etiketiyle Ramazan Bayramı mesajlarını beklediklerini de belirtti.