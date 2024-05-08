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Dünya
AA 08.05.2024 03:17

BM: Gazze'de durum yeni bir kritik eşiğe ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

BM: Gazze'de durum yeni bir kritik eşiğe ulaştı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

"Sınırın kapanması yardımı zorlaştırdı"

Griffiths, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı
BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret etti.

Griffiths, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını kaydeden Griffiths, "Onların kınamalarına hazır olalım" değerlendirmesinde bulundu.

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