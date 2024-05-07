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Dünya
AA 07.05.2024 12:48

BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldığını bildirdi.

BM: Refah Sınır Kapısı iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişine kapatıldı
[Fotograf: AA]

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Refah Sınır Kapısı şu anda İsrail ordusunun kontrolünde ve iki yönlü olarak geçişlere ve ürün girişlerine kapatıldı." ifadelerini kullanan Laerke, şu anda BM'nin Refah Sınır Kapısı'nda fiziki bir varlığının bulunmadığını ifade etti.

Laerke, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan da geçiş yapılmadığını belirterek, "Bu, şu anda Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geliyor." dedi.

İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ile Refah'a yönelik kara saldırısının siviller ve Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlar için ne anlama geldiğine ilişkin tüm uyarıları görmezden geldiğini vurgulayan Laerke, Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olmadığından araçlar, iletişim ekipmanları ve jeneratörlerin tehlike altında olduğunu belirtti.

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