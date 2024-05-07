ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin gösterileri dünyanın dört bir yanında sürüyor

ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, Columbia Üniversitesinde başlayan gösterilere desteklerini göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.

Harvard Üniversitesi

Harvard Üniversitesi yönetimi, kampüsün çimlerine kamp kuran öğrencilerin, gösterilere devam etmeleri halinde kampüsten "ayrılmaya zorlanacaklarını" açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Harvard Üniversitesi geçici rektörü Alan Garber, "Protestoların devam etmesi, üniversitenin eğitim ortamı için risk teşkil ediyor." diye konuştu.

Garber, öğrencilerin kampüse bir daha girmelerine izin vermeyeceklerini ve bu yüzden öğrencilerin sınavları kaçırabileceklerini ve yurtlarda kalamayacaklarını belirtti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT), kampüse kamp kuran Filistin destekçisi öğrencilerin kampı terk etmeleri için verilen sürenin dolmasının ardından birçok öğrenci alandan ayrıldı ancak daha sonra tekrar kampa geri döndüler.

Öğrenciler MIT'in araştırmalar için doğrudan İsrail Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapmasını protesto etti.

Rhode Island School of Design

Rhode Island School of Design'da da öğrenciler, protestoları kapsamında bir binaya girdi.

Okul sözcüsü, öğrencilerin ifade özgürlüğünün olduğunu, okuldaki tüm toplulukları desteklediklerini söyledi.

Pomona College

ABD'deki Pomona College'da da öğrenciler, mezuniyet töreninin düzenleneceği salona kamp kurdu.

Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimden Filistin işgaline ortak olan şirket ve kurumlarla işbirliğini durdurmasını talep etti.

California Üniversitesi

California Üniversitesinin San Diego kampüsünde polis, Filistin destekçisi göstericilerin kamplarına müdahale etti ve 64 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilere geçici uzaklaştırma cezası verildi.

Amsterdam Üniversitesi

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesinde öğrenciler, ABD'de kampüslerinde başlayan uluslararası öğrenci gösterilerine katıldı.

Amsterdam Üniversitesinde de yüzlerce öğrenci, okulun kampüsünde kamp kurdu. Öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail'le bağlantılı kurumlarla ortaklıklarını sona erdirmesini talep etti.

Gent Üniversitesi

Belçika'daki Gent Üniversitesinde, kampüse kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, "işgale hayır" sloganları attı.

Gösterilere destek veren profesörler, üniversite yönetiminin İsrail ile işbirliğini sürdürme kararını kınayan açık mektup imzaladı.

Oxford Üniversitesi

Filistin'e destek gösterilerine İngiltere'nin saygın okullarından Oxford ve Cambridge Üniversiteleri de dahil oldu.

Oxford Üniversitesinden öğrenciler, Pitt Rivers Müzesi'nin bahçesine çadırlar kurarak ABD başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına katıldı.

"Oxford Action for Palestine (OA4P)" adlı grup, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Oxford Üniversitesinin, İsrail'le işbirliği içindeki şirketlere yatırım yaparak soykırımı kolaylaştırdığını vurguladı.

Cambridge Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Cambridge for Palestine" adlı grup da İsrail'le işbirliği içindeki şirketlere yatırım yapan üniversitelerini protesto etmek amacıyla King Parade Sokağı'nda kamp kurduklarını duyurdu.

Okullarının, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımını desteklediğini belirten öğrenciler, bu duruma kayıtsız kalmayı reddettiklerini ifade etti.

Grup, "Tüm Filistinlilerin yanındayız ve Cambridge Üniversitesinin Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklık eden kuruluşlarla olan tüm ilişkilerini açıklayıp sonlandırmasını talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Viyana Üniversitesi

Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nin Altes AKH Kampüsü'nde üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Üniversitede öğrenciler, İsrail ile yapılan tüm işbirliğinin sonlandırılması talebinde bulundu.

Lozan Üniversitesi

İsviçre'nin Lozan Üniversitesi kampüsünde Beşeri Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin de yer aldığı Geopolis binasında 2 Mayıs'tan bu yana devam eden eyleme yüzlerce öğrenci, araştırmacı ve öğretim görevlisi katıldı.

Binanın girişi ve eylemin düzenlendiği alana Filistin bayraklarının yanı sıra İngilizce ve Fransızca "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" yazılı pankartlar asıldı.

Eylemciler, kampüsteki gösterilerini 5 gündür aralıksız sürdürürken bazı gönüllüler eylemcilere destek olmak için 3 öğün yemek sağlıyor.

İsrail karşıtı gösterinin yapıldığı alanı zaman zaman halk da ziyaret ediyor.

İspanya

İspanya'da ilk kez 29 Nisan'da Valensiya Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, Bask, Navarra, Aragon, Endülüs, Katalonya gibi ülkenin diğer bölgelerindeki bazı üniversitelere de yayıldı.

Bask ve Navarra üniversitelerinde öğrenciler, Valensiya'daki gibi kampüslerine kamp kurarak süresiz eylem başlattıklarını duyurdu.

Barcelona Üniversitesinde de kamp kuran öğrenciler, "Üniversitelerimizin İsrail ile ve orada iş yapan firmalarla bağlarını koparmasını istiyoruz. Üniversite yönetiminden sorumluluk talep ediyoruz. Merkezi hükümete baskı uygulasınlar." açıklamasını yaptı.

Zaragoza Üniversitesinde bir grup öğrenci ve öğretim görevlisi de üniversitenin giriş kapısı önünde toplanarak, "Gazze'de soykırıma hayır", "İsrail devleti, terörist devlettir", "Bir savaş değil soykırım" yazlı dövizlerle eylem yaptı.

Madrid'deki Complutense Üniversitesinin bazı fakültelerinde de öğrenciler panolarına Filistin'e destek veren, İsrail ve ona destek veren ülke ve kuruluşları sert dilde eleştiren yazılar astı.

İtalya

İtalya'nın Bolonya kentinde yaklaşık 100 öğrenci, Piazza Scaravilli'de çadır kurdu.

Öğrenciler 15 Mayıs'ta ülke çapında Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yapma çağrısında da bulundu.

Yemen

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yüzlerce öğrenci, kentin merkezindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde bir araya geldi.

Yemen ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Taiz Gazze için acı çekiyor, Gazze ile dayanışma içinde" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri kapsamında okunan bildiride de uluslararası topluma İsrail saldırılarının son bulması, Gazze ablukasının kaldırılması, sivillerin ve insan haklarının korunması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bangladeş

Bangladeş'te çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.