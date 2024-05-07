İsrail ordusunun Refah'ta sivillere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının havadan bombaladığı, topçu birliklerinin de karadan top atışları gerçekleştirdiği Refah'ta, evleri saldırılara hedef olan çok sayıda sivil öldü veya yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda Filistinlinin cansız bedenini çıkardı, çok sayıda kişiyi de yaralı bir şekilde kurtarmayı başardı.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının saldırılarında Ebu Amra, eş-Şimali, el-Hıms ve Abdulal ailelerine ait evler bombalandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 54 kişinin öldüğü, 96 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.