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Dünya
AA 07.05.2024 11:52

ABD'nin orta kesimlerinde etkili fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin orta kesimlerinde etkili şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda bölgede uyarı yapıldı ve acil durum ilan edildi.

ABD'nin orta kesimlerinde etkili fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi

​​​​​​​The New York Times gazetesinin haberine göre, erken saatlerde ABD'nin orta kesimlerinde fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle Oklahoma eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Huzurevinin çatısı uçtu

Oklahoma'ya bağlı Barnsdall kentinin üçte biri, oluşan hortumda yerle bir oldu. Barnsdall'da çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü, bir huzurevinin çatısı uçtu.

Reuters[Reuters]

Fırtına şiddetini artırırken, Ulusal Hava Durumu Servisi, Oklahoma'daki Osage County ve Washington County bölgeleri için acil durum ilan etti. Bu bölgelerdeki hortumların yıkıcı hasara yol açabileceği ve insan hayatına şiddetli tehdit oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Hortumların kablolara zarar vermesi sonucunda bazı kasabalarda elektrik tamamen kesildi.

15 hortum görüldü

Hava Durumu Servisi Fırtına Tahmin Merkezi, bölgedeki eyaletler için nadir görülen "yüksek riskli" şiddetli fırtına tehdidi bulunduğunu duyurdu.

Kasırga şiddetinde rüzgarlar ile gök gürültülü fırtınanın tüm gece devam edebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin orta kesimlerinde en az 15 hortum etkili oldu. Hava Durumu Servisi'ne göre, Oklahoma'da 7, Iowa, Kansas, Güney Dakota'da ikişer, Nebraska ve Tennessee'de birer hortum görüldü.

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