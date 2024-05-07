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Dünya
AA 07.05.2024 11:25

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: UCM'ye yönelik her türlü gözdağını kınıyorum

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddia edilen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gözdağı verilmesini kınadığını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: UCM'ye yönelik her türlü gözdağını kınıyorum

Josep Borrell, AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesi, Filistin'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) raporunun ardından tüm ülkelerin ajansa desteğe devam etmesini beklediğini dile getiren Borrell, "UNRWA, milyonlarca insana destek sağlayan kritik bir kurumdur ve UNRWA'ya yönelik fon kesintisinin hiçbir dayanağı yoktur." dedi.

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Ateşkes konusunda anlaşmaya varılmamasından üzüntü duyduğunu vurgulayan Borrell, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısı hakkında şunları söyledi:

"Uluslararası toplumun, ABD'nin, AB üyesi ülkelerin, herkesin Netanyahu'dan Refah'a saldırmamasını istemesine rağmen Refah'a yönelik kara saldırısı yeniden başladı. Korkarım ki bu yine çok sayıda sivil kayba neden olacak. Gazze'de 600 bin çocuk var. Sözde güvenli bölgelere itilecekler. Gazze'de güvenli bölge diye bir şey yok."

"UCM yargıçlarını sindirmeye çalışmaktan vazgeçin"

Borrell, UCM'nin "Gazze'de yaşananlar hakkında er ya da geç bir şeyler söylemesi gerekeceğini" ifade ederek, "UCM'ye yönelik her türlü gözdağını kınıyorum. Artık yeter." diye konuştu.

UCM'nin vereceği kararın "reddedilebilir olduğunu" söylemenin veya "tutuklama kararı vermesi halinde Filistin yönetimine misilleme yapmakla tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Borrell, "UCM, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında karar verdiğinde alkışladık. UCM'ye ya saygı duyarız ya da duymayız. UCM'ye her durumda, her koşulda ve konu kim olursa olsun saygı duyacağız. UCM yargıçlarını sindirmeye çalışmaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı verebileceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.

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