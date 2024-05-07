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Dünya
AA 07.05.2024 11:20

Kızılhaç: Gazze Şeridi'nin her yerine "güvenli ve engelsiz erişim" sağlanmalı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde güvenli ve engelsiz erişime çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kızılhaç: Gazze Şeridi'nin her yerine "güvenli ve engelsiz erişim" sağlanmalı
[Fotograf: AA]

Longa, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" dolayısıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan durum ve yardım faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Longa, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun halen felaket düzeyinde olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayındaki meslektaşlarının, "daha fazla çatışmanın mevcut ihtiyaçları artıracağını" vurguladığını aktaran Longa, "Son günlerde Gazze Şeridi'ne biraz daha fazla tırın girebildiğini söyleyebiliriz ama bu hala yeterli sayıda değil. Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli ve engelsiz erişime gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Burada insani yardımın büyük oranda artırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Longa, Gazze Şeridi'nde güvenli bölgenin bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bu da insani yardımı ulaştırdığınızda pek çok karmaşıklığa yol açıyor. İkinci sorun ise erişimdir. Erişim olmadan, Gazze Şeridi'ndeki tüm topluluklara hizmet edemezsiniz. Örneğin Gazze'nin kuzeyine girmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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"Gazze'deki durum, gıda, su, güvenlik ve sağlık açısından felaket boyutunda"

Gazze Şeridi için "güvenli ve engelsiz erişim" konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde faaliyette bulunmalarının neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Longa, erişimin olmaması nedeniyle yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırılamadığını söyledi.

Çatışmaların durmasının ve Gazze'deki herkese onurlu şekilde hizmet etmenin önemini vurgulayan Longa, hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanlara yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Longa, şöyle devam etti:

"Gazze'deki durum, gıda, su, güvenlik ve sağlık açısından felaket boyutunda. Daha önce hizmet veren 2 hastanemiz vardı. Ne yazık ki Gazze'deki birkaç ay önce kapatıldı. Han Yunus'taki ise birkaç hafta önce kapatıldı ve sadece acil durum bölümü yeniden açıldı. Bu, binlerce kişinin ihtiyacı olan sağlık desteğini alamaması anlamına geliyor. Burada (Gazze'de) neredeyse çökmüş durumda olan bir sağlık sisteminden bahsediyoruz."

"Gazze'de durum kötüye gidiyor"

Gazze'deki sağlık çalışanlarının da çok farklı zorluklarla karşılaştığına işaret eden Longa, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin sağlanamamasının, karşılaşılan sorunların arasında yer aldığını belirtti.

Longa, "Gazze'de artık altyapı olmadığı için lojistik sorunu yaşanıyor. İhtiyaçlar her geçen dakika artıyor, durum kötüye gidiyor" dedi.

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