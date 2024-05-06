İspanya'da üniversitelilerin Filistin'e destek eylemleri ülke geneline yayılmaya başladı

İspanya'da ilk kez 29 Nisan'da Valensiya Üniversitesi'nde başlayan, üniversite öğrencilerinin felsefe fakültesinin kampüsünde çadırlar kurarak ve sabahlayarak yaptıkları Filistin'e destek eylemine benzer veya farklı protestolar Bask, Navarra, Aragon, Endülüs, Katalonya gibi ülkenin diğer bölgelerindeki bazı üniversitelere de yayıldı.

Bask ve Navarra üniversitelerinde öğrenciler, Valensiya'daki gibi kampüslerine kamp kurarak süresiz eylem başlattıklarını duyurdu.

Çadırlarının yanına Filistin bayrakları asan öğrenciler, "İsrail devleti, 6 aydan fazla süredir hiçbir ceza görmeden Gazze'yi yok ediyor ve soykırımı sürdürüyor." dedi.

[Fotoğraf: AFP]

Barcelona Üniversitesi'nde de kamp kuran öğrenciler, "Üniversitelerimizin İsrail ile ve orada iş yapan firmalarla bağlarını koparmasını istiyoruz. Üniversite yönetiminden sorumluluk talep ediyoruz. Merkezi hükümete baskı uygulasınlar." açıklamasını yaptı.

Barcelona Üniversitesi'nde kamu yönetimi dalında yüksel lisans yapan 24 yaşındaki Pablo Castilla da İspanyol basınına verdiği demeçte, "Biz sadece dünyanın her yerindeki öğrencilerle dayanışma içinde olmak istiyoruz. ABD'deki öğrenciler, Filistin'e yapılanları Vietnam ile kıyaslıyor. Bizler de diktatör Franco'ya karşı olan öğrencilerin mirasçılarıyız." şeklinde konuştu.

"İsrail devleti, terörist devlettir"

Zaragoza Üniversitesi'nde bir grup öğrenci ve öğretim görevlisi de üniversitenin giriş kapısı önünde toplanarak, "Gazze'de soykırıma hayır", "İsrail devleti, terörist devlettir", "Bir savaş değil soykırım" yazlı dövizlerle eylem yaptı.

Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde de öğrenciler panolarına Filistin'e destek veren, İsrail ve ona destek veren ülke ve kuruluşları sert dilde eleştiren yazılar astı.

Öğrenciler, "Soykırımı finanse eden şirketlerle ilişkiler kesilsin", "7 ayda 30 binden fazla Filistinli öldürüldü. Soykırımı durdurun." mesajlarını verdi.

Madrid'deki üniversite öğrencileri yarın eylemlerini daha da büyüteceklerini duyurdu.

Diğer yandan ocak ayında İspanya'daki 50 devlet üniversitesinin 47'sinde görev yapan bir grup öğretim görevlisi tarafından kurulan Filistin Üniversite Ağı adlı platform da Filistin'e destek veren eylemler yapan üniversite öğrencilerine kararlı ve koşulsuz destek verdiklerini açıkladı.

Söz konusu platform, "Gazze'deki soykırım durdurulsun, Filistin'deki sömürgeci işgal son bulsun ve Avrupa'daki kurumlarımız uluslararası hukukun kendilerine verdiği yükümlülüklere saygılı olsun" çağrısında bulundu.

İspanya'daki eylemler barışçıl devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri polisin bazı yerlerdeki müdahalelerine rağmen ABD, Kanada, Fransa, Avustralya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Meksika gibi farklı ülkelerde de sürüyor.