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Dünya
AA 06.05.2024 20:12

Filistin Kızılayı: İsrail'in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişinin Refah'tan göç ettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı: İsrail'in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, binlerce Filistinli Refah'tan göç etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Refah'ın doğu kesimine karadan saldırı hazırlığı yaptığı bölgelerdeki Filistinlilerin göçe zorlandığı kaydedilen açıklamaya göre, İsrail Refah'ın doğusuna hava saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Filistin Kızılayı, Refah'ın Gazze'deki nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Refah'a karadan saldırı hazırlığı

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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