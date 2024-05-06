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Dünya
AA 06.05.2024 19:32

Mısır'dan İsrail’e "azami itidal" çağrısı

Mısır, İsrail'in Mısır sınırına komşu Filistin kenti Refah'a olası bir operasyonu sonucunda bir milyondan fazla Filistinliyi tehdit eden "büyük insani riskler" yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak itidal çağrısı yaptı.

Mısır'dan İsrail’e "azami itidal" çağrısı
[Fotoğraf: Getty Images]

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Refah kentine muhtemel bir operasyonu "gerginliği tırmandırma eylemi" olarak nitelendirildi.

Refah’a yönelik bir operasyonun bölgedeki bir milyondan fazla Filistinliyi tehdit eden "büyük insani riskleri" beraberinde getireceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır, İsrail’e azami itidal göstermesi, ateşkes müzakerelerinin bu son derece hassas döneminde daha fazla gerilimin yaşanmasından kaçınılması ve Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana benzeri görülmemiş bir insani felakete maruz kalan Filistinli sivillerin kanının dökülmesini engelleme çağrısı yaptı."

Bakanlık, durumun daha da kötüye gitmesini veya kontrolden çıkmasını önlemek için tüm taraflarla sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

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