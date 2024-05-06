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Dünya
AA 06.05.2024 20:33

İsrailli yetkili: Hamas’ın açıklamasının detaylarını bekliyoruz, inceleyeceğiz

İsrailli bir yetkili, Hamas’ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine ilişkin detayları beklediklerini belirterek, “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” söyledi.

İsrailli yetkili: Hamas’ın açıklamasının detaylarını bekliyoruz, inceleyeceğiz
[Fotograf: AA]

İsrail Devlet Televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas’ın Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasına dair açıklamada bulundu.

Habere göre, İsrailli yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” kaydetti.

İsrailli yetkili ayrıca, “Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız.” dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

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