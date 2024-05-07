İran, önerilen ateşkesi Hamas'ın onaylamasını memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre Kenani, Hamas'ın onayladığı ateşkes önerisini değerlendirdi.

Kenani, "İran, Siyonist rejimin saldırı ve cinayetlerinin derhal ve kalıcı olarak durdurulması, Gazze Şeridi'ne yönelik zalim ablukanın kaldırılması, Filistinlilerin serbest bırakılması, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesi ve savaşın yıkıntılarının yeniden inşasını destekliyor." dedi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.